В сет опубликовали анонс нового выпуска шоу "Маска", в котором один из персонажей нарушил правила и рассердил звездных детективов.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале шоу "Маска" опубликовали веселый анонс нового выпуска программы. В ролике показали самые яркие моменты нового эфира, и то, как один из персонажей нарушил правила и рассердил звездных детективов. Особенно распсиховался шоумен DZIDZIO, который даже перешел на крик (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Оказалось, что рассердила DZIDZIO маска Скандал, которая не вышла на сцену, а спряталась в зале. Этот персонаж оставила детективам записку в черном ящике, а которой так и написала: "Я в зале". Это нарушение правил рассердило DZIDZIO.

"Правила есть правила! Где она? Будем снимать маску! Пусть вылетает со свистом!", - кричит шоумен в ролике. Надо сказать, что поведение Скандала озадачило не только DZIDZIO, но и других детективов. "А так можно было?", - удивилась Оля Полякова. А Настя Каменских начала успокаивать DZIDZIO.

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