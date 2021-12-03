Кто же прячется под маской?

Шоу «Маска» продолжает покорять телезрителей, несмотря на то, что многие персонажи уже разгаданы – теперь украинцам предстоит выяснить, кто прячется под маской Норки.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте шоу появился отрывок из выступления мохнатой звезды. Продюсеры заинтриговали зрителей, пообещав им много сюрпризов.

«Кто может скрываться под маской вспыльчивой Норки? Делитесь своими догадками в комментариях. Смотрите гипершоу МАСКА. Обещаем много загадок и сюрпризов!», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали угадывать, кто может прятаться в костюме. Зрители по-настоящему запутались.

«Супер, люблю маску!», «Там Дашка Астафьева!», «Марув», «Макс Барских может быть», «По движениям похоже на Амадора», «А может это Катя из группы Go_A, может Ефросинина или Астафьева», «Дан Балан?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в шоу уже рассекретили таких звезд как Лилия Ребрик, Степан Казанин, Сергей Танчинец и Остап Ступка.

Напомним, что участник шоу «Маска» нарушил правила, разозлив судей: "Пусть вылетает...".

Также Politeka сообщала, что Олег Винник удивил поведением на шоу «Маска»: «Когда целовался…».

А еще Politeka сообщала, что Катю Осадчую "распознали" на шоу "Маска", Винник удивлен.