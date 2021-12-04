Муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян показал, как занимается спортом, опубликовав несколько фотографий в социальной сети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян является популярным отечественным артистом. В 2011 году стал участником "Голосу", где занял четвертое место среди финалистов. У звезды есть двое детей от первого брака, а сейчас Мирзоян живет с дочерью Народной певицы Украины Нины Матвиенко - Тоней. У пары родилась дочь Нина, после чего они официально оформили отношения. Не забывает Арсен и о соцсети Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.
На новых фото Арсен показал, как пробежался на 4 км за 22 минуты, а после этого отправился на уличную "качалку", где тягал штангу. Мирзоян опубликовал несколько фото, демонстрируя свои силы.
"Добрый день :)
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Выспался, размялся, машину забрал, к волейболу готов!", - написал Арсен.
Фанаты поставили лайки и написали комментарии:
"Теперь Бумажный снег слушаю, сделал себе плейлист из любимых", "Огонь".
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