Муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян показал, как занимается спортом, опубликовав несколько фотографий в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян является популярным отечественным артистом. В 2011 году стал участником "Голосу", где занял четвертое место среди финалистов. У звезды есть двое детей от первого брака, а сейчас Мирзоян живет с дочерью Народной певицы Украины Нины Матвиенко - Тоней. У пары родилась дочь Нина, после чего они официально оформили отношения. Не забывает Арсен и о соцсети Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.

На новых фото Арсен показал, как пробежался на 4 км за 22 минуты, а после этого отправился на уличную "качалку", где тягал штангу. Мирзоян опубликовал несколько фото, демонстрируя свои силы.

"Добрый день :)

Выспался, размялся, машину забрал, к волейболу готов!", - написал Арсен.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии:

"Теперь Бумажный снег слушаю, сделал себе плейлист из любимых", "Огонь".

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