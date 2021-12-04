Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о своем путешествие в Эквадор, и где снова подверг свою жизнь опасности.

Популярный телеведущий отправился в новое путешествие в Анды (Эквадор), передает Politeka.net.

Известно, что Дмитрий Комаров неоднократно подвергал свою жизнь опасности, чтобы показать зрителям самые неизведанные места, а также продемонстрировать жизнь и занятия местных жителей. Этот раз не стал исключением. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В новом выпуске программы "Мир наизнанку" телеведущий показал мощных быков и познакомился с людьми, которые умеют их укрощать - эквадорскими ковбоями.

На видео запечатлено, что Дмитрий Комаров оказался на поле с разъяренным быком, и ему пришлось спасаться от него на дерево.

"Я не успел уйти, друзья! Я не заметил, как я оказался на этом дереве!", - признался телеведущий.

За три часа пост собрал почти 60 тысяч просмотров.

"Дмитрий, дай Вам Бог здоровья! Ваши передачи всегда познавательны и очень увлекательны!", "Димочка, Вы прелесть!👏🔥", "Хочу посетить Эквадор еще больше, после своего путешествия по Перу и Мексике. Спасибо за выпуски 🤗👏", "Коррида увлекательна, но порой жестока…", - написали поклонники.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" оказался с глазу на глаз с дикарем, напавшем на миссионеров

Как сообщала Politeka, Комаров из «Мир наизнанку» позабавил видом в пончо верхом на ламе

Также Politeka писала, жена Комарова из "Мир наизнанку" показала супруга в неожиданном виде