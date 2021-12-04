Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и гастролирует в России, приступила к новым съемкам и решила показать довольно смелый образ в прозрачном черном топике.

Популярная исполнительница начала готовиться к новому году заранее, а также приступила к съемкам новой композиции, чтобы заинтересовать аудиторию. Как известно, недавно один из клипов Лободы получил титул самого просматриваемого ролика на Ютубе среди определенной категории пользователей.

Не желая сбрасывать планку, Лобода любит экспериментировать с образами и идет на все, чтобы иметь возможность удивить фанатов. При этом она не скромничает и спокойно подбирает такие образы, что не скрывали бы ее формы.

Для этого Лобода также много тренируется и жестко держит свою фигуру в хорошей форме. Причем мама двоих детей не только не привыкла отдыхать, но и приобщает к здоровому образу жизни и своих дочек. Часто на разминке с Лободой можно заметить и ее старшую дочь.

Ранее в Инстаграм артистка опубликовала фото, впечатлив поклонников своим внешним видом. Лобода стояла рядом с огромным букетом роз, но ее красота затмила все вокруг. Певица красовалась в черном длинном платье с разрезом, в который она выставила свою стройную ножку. Глубокое декольте подчеркнуло формы певицы.

«Подпиши ты», - решила позаигрывать с поклонниками артистка.

Напомним, что Лобода очаровала видом в купальнике: "Девочки мои...".

Также Politeka сообщала, что Лобода озадачила премьерой нового хита, фото с дочерью: "Оо, уже зацепило".

А еще Politeka сообщала, что Лобода умилила снежными забавами с Тильдой: «Зимняя нежность».