Известная певица Анна Тринчер выложила в сеть яркие кадры с выступления, на которых позирует в компании Павла Зиброва.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Анна Тринчер, которая недавно обручилась с известным блогером Александром Волошиным и активно готовится к свадьбе, поделилась в Instagram яркими кадрами с концерта. Оказалось, что звезда выступила на съемках новогоднего шоу Поплавского, а пела на сцене вместе с Павлом Зибровым.

На фотографиях можно увидеть, что на сцену Аня вышла в роскошном атласном платье красного цвета и необычного кроя, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку и стройные ножки. ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. Певица игриво кокетничала со старшим коллегой, а на одном из кадров позирует сразу с двумя – Зибровым и Поплавским.

В подпсии к публикации Тринчер написала: "Когда из всех 150 фотографий – 149 получились удачными. А все потому что, мы с @pavlo_zibrov красивенькие! А красоту ничем не испортишь! И скромность тоже, кстати. Ждите нас на концерте у @poplavskiy_michail под Новый Год". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, делясь своим мнением.

Напомним, 20-летняя Анна Тринчер снова увеличила губы и показала, какой стала: "Привет всем губошлепикам".

Как сообщала Politeka, Тринчер, покрывшись волдырями, заподозрила у себя тяжелую болезнь: "Не знаю, к кому обращаться".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер и Волошин показали квартиру, за которую платят $2 тысячи в месяц: "Зачем понтоваться".