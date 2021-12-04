Ведущий известных проектов на канале СТБ Григорий Решетник продемонстрировал, чем занимается между эфирами «Холостячка» и «Україна має талант».
Как пишет Politeka.net, видеороликом популярный ведущий поделился на личной странице в Инстаграм (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца).
Григорий , по всей видимости, пребывал в очень игривом настроении. Решетник решил отдаться музыке и плясал изо всех сил.
Он ритмично перебирал ногами под всемирно известный трек.
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Стоит отдать должное, у телеведущего не плохо получалось.
«Теперь вы знаете, что делает Гриша между эфирами Холостячка и Україна має талант 🕺🏻😄», - шутливо подписал он.
Реакция от поклонников серебрити последовала незамедлительно. Видео уже собрало много восхищенных комплиментов в адрес Гриши Решетника.
"Это было круто",
" Этот танец 💃 🕺 💃 🕺 достойный финала танцы со звёздами 👍",
"Гриша красавчик", - пишут в сети.
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