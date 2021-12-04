Это было круто!

Ведущий известных проектов на канале СТБ Григорий Решетник продемонстрировал, чем занимается между эфирами «Холостячка» и «Україна має талант».

Как пишет Politeka.net, видеороликом популярный ведущий поделился на личной странице в Инстаграм (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца).

Григорий , по всей видимости, пребывал в очень игривом настроении. Решетник решил отдаться музыке и плясал изо всех сил.

Он ритмично перебирал ногами под всемирно известный трек.

Стоит отдать должное, у телеведущего не плохо получалось.

«Теперь вы знаете, что делает Гриша между эфирами Холостячка и Україна має талант 🕺🏻😄», - шутливо подписал он.

Реакция от поклонников серебрити последовала незамедлительно. Видео уже собрало много восхищенных комплиментов в адрес Гриши Решетника.

"Это было круто",

" Этот танец 💃 🕺 💃 🕺 достойный финала танцы со звёздами 👍",

"Гриша красавчик", - пишут в сети.

Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник засветил роскошное авто и неожиданно разоткровенничался

Также, жена ведущего "Холостячки" Решетника покрасовалась образом на фоне розовых фламинго

Politeka рассказывала, ведущий "Холостячки" Решетник с младенцем на руках поставил украинцев в тупик