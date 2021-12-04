Певица Оля Цибульская, которая является кумой Дзидзьо, удивила новыми сторисами, в которых сделала признание мужу.

Как пишет Politeka.net, Ольга Цибульская является популярной певицей и давней подругой Дзидзьо (Михаилом Хомой). Артисты даже стали кумовьями в какой-то момент. Звезда настолько тесно общалась с Михаилом, что ее даже заподозрили в близости с Хомой и что она остала причиной развода певца. На новых сторис в Инстаграм Оля удивила новым признанием.

Цибульская лежала в халате, снимая себя на телефон.

"Призналась мужу в измене", - написала Оля.

"Проснулась и говорю своему. Мне снилось, что я целовалась с Максом Барских. Правда Макс вообще не моё... А я же не пью. Мой говорит: "Ну тогда пусть Макс Барских тебе и готовит завтрак. Алё, Макс...", - сказала Оля.

На втором сторис Цибульская продолжила делиться разговором с мужем.

"Говорю. Ты видел финал Холостячки? Ставай на колени, доставай кольцо", - написала Оля.

На третьем сторис Оля уже засветила своего возлюбленного.

"Говорит: знаю, что тебя заводит больше. Яйцо. 2. Яйца и салат", - написала Цибульская.

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