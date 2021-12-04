Маленькая блогерка Соня, дочь Каролины Куек (Ани Лорак), показала себя на новых сторис, рассмешив косметическими процедурами.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, 10 лет назад впервые стала мамой. Звезда родила от бизнесмена из Турции Мурата Налчаджиоглу дочь Соню. Пара давно разошлась, но это не мешает малышке бывает с отцом, который недавно ее брал на отдых в Буковель. Соня также увлеклась социальными сетями и теперь ведет там блог, мечтая о миллионе фанатов. Пока у малышки 22 тысячи фолловеров и Соня не останавливается, постоянно снимая новый контент для Инстаграм.

На сторис Соня была с маской на лице. Малышка мазала ее и рассказывала, что делает:

"Добрый день ребят, я делала маску, точнее я ее взяла и намазюкала. Как я ее сделала, рассказу позднее. Я просто снимала ТикТок, вот что у меня осталось", - сказала малышка на видео.

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