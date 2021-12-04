Певица MARUV, которую многие критиковали из-за частых выступлений в России, напомнила всем о своей настоящей родине, поделившись эффектным видео.

Как пишет Politeka.net, Анна Корсун (настоящее имя исполнительницы) опубликовала новый ролик на своей странице в Инстаграм.

В новом посте певица решила напомнить всем, откуда она родом. На кадрах певица снимает очки и под запись со словами: «Доброго вечора, ми з України» начинает эффектное дефиле в направлении камеры.

Звезда была одета в короткое черное платье, а также прозрачный наряд на все тело с черным узором. Ее образ дополняли элегантная классическая прическа и темно-красная помада.

«Я из Украины. А вы из какой страны?», - написала MARUV в подписи к кадрам на английском языке.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«спасибо за творчество», «Офигенная», «Самая лучшая», «Самая лучшая, самая эффектная, самая обаятельная!», «Саме так!», «Так держать», «Идеальная до невозможности», «Боже, какая Женщина, какое платье», «Супер! Вам так идут наряды с графичными линиями! И эта уверенная походка», - пишут люди.

Напомним, MARUV пристыдили за "деревенскую" речь, она не смолчала.

Как сообщала Politeka, MARUV раскрыла свою настоящую профессию и зачем опять будет поступать.

Также Politeka писала, что Maruv в латексе засветилась перед камерой с загадочным мужчиной.