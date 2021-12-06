Жена популярного телеведущего Владимира Остапчука, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі", Кристина Горняк показала, как ухаживает за собой, а именно, какую процедуру применяет для кожи лица.

Как передает Politeka.net, Кристина Горняк активно ведет свою страницу в Инстаграм, за которой следят 105 тысяч фолловеров.

«Бровиста я посетить сегодня не успела, но к косметологу наконец-то я доехала», - отметила жена Остапчука в сторис.

Ранее Кристина Горняк рассказывала о правилах, которых придерживается, чтобы выглядеть хорошо. Главное из них - это всегда следить за гигиеной. Супруга Остапчука советует не использовать пробники косметических средств, спать на свежем постельном белье, следить за чистотой рук, а также стерильностью маски.

Кроме того, Кристина Горняк уверенна, что проблемы с кожей нужно решать, а не маскировать их.

Также жена Владимира Остапчука акцентирует внимание на том, что бьюти-процедуры важно делать регулярно, чтобы получить результат.

Ранее сообщалось, жена ведущего "Маски" Остапчука "сбежала" из города и показала, как проводит время: "Да! Я из тех!"

Также, жена Остапчука, которая дружит с Каминской, высказалась о ее скандале со Смеюхой: "Как-то странно и попахивает..."

Politeka рассказывала, жена Остапчука, вляпавшегося в громкий скандал, обратилась к украинцам: "Люди, давайте..."