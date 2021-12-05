Известная певица и победительница одного из сезонов проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос направилась в клинику и рассказала по какой причине.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год девушка покинула группу, чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Санта Димопулос показывает, как едет в машине. Она рассказала, что направляется в клинику на процедуры.

"Сегодня я снова еду в клинику. Буду под седацией делать много разных процедур...Может я хочу просто нормально выспаться?", — спросила Санта Димопулос.

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