Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, заявившая о серьезных отношениях с Беном Аффлеком, устроила романтичную встречу с мужчиной после перерыва.

Лопес много лет крутила роман с известным спортсменом и даже объявила о помолвке. Однако, та не закончилась свадьбой – пара рассталась и даже не стала называть причины.

Причем через пару недель после этого стало известно, что Лопес не сидела без дела. Артистка возобновила свои отношения с Беном Аффлеком, с которым двадцать лет назад была помолвлена и даже отменила свадьбу за пару дней до нее.

Теперь звезды не скрывают отношений, всячески демонстрируют привязанность перед камерами и удивляют поклонниками, ведь давно их не видели такими счастливыми.

«Все улыбаются😍; Это старое фото или новое?; Люблю картинки, люблю и счастье Бен и Джен ❤️❤; Я думаю, он когда-нибудь перестал любить ее, какая страстная парочка❤️; какие миленькие; Белла Коппия; Счастье длиться всю жизнь 🌹; Наконец-то jlo. Кажется, ты счастлива с правильным человеком. Вы все говорите о любви; Не нравится ее платье!».

При этом обычно Лопес появляется перед публикой исключительно в открытых нарядах с блестками и множеством украшений.

В стиле Лопес нет места для скромности. Поскольку Дженнифер добивалась идеальных форм много месяцев, поэтому больше не скрывает фигуру под свободными нарядами. На сцене и светских мероприятиях Лопес позирует в нарядах с вырезами, сеточкой и блестящими вставками.

Напомним, что Дженнифер Лопес вдали от семьи поделилась своей радостью

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