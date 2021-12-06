Украинская певица Ани Лорак, которая вместе с дочкой от бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу 10-летней Софией живет в Москве, показала украшенный к Новому году дом.

Как передает Politeka.net, певица похвасталась снимком на своей странице в Инстаграм.

На фото Ани Лорак позировала у елки с дочкой и собачкой Тошей.

«А у нас дома уже праздничное настроение на всю🎄 Нашему Тоше сегодня исполнился годик и месяц😍 Поэтому решили украсить дом раньше и к встрече 2022-го выбрали дизайнерскую ёлку и декор из коллекции «Семейные ценности» - рассказала певица.

Ани Лорак вызвала бурную реакцию Сети.

«Какие вы красивые», «Как атмосферно и уютно», «Такие красивые😍 Сонечка так выросла», «Какие вы красивые! Уютное такое фото», «Такие чудесные😍 как же вы с Сонечкой похожи», «Какое нежное и тёплое фото😍❤ Какая же Сонечка взросленькая уже😍 красавица❤ Каролиночка, какие же Вы хорошенькие с доченькой», - пишут в комментариях.

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