Отечественная модель и блогерка Анна Неплях, которая победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", показала роскошный образ перед финальной частью "Мисс мира".

Как пишет Politeka.net, Анна Неплях стала очень известной, одержав триумф на отечественном конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021". Теперь звезда готовится к своему триумфу на "Мисс мира", который проходит в этом году в Израиле. Модель ведет регулярно страничку в соц.сети Инстаграм и там делится всем захватывающим, что сейчас происходит при подготовке к конкурсу, который пройдет в этом месяце.

На новом фотоснимке Анна показала образ в латексном мини платье. Звезда стояла на каблуках, впечатляя фигуркой и формами.

"Сегодня начинаются репетиции дефиле и финального шоу для "Мисс мира".

А пока я удобно постою на каблуках на фото", - написала Анна под фото.

Фолловеры поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ждём уже новую победу твою", "Красивое", "Иногда вы можете потеряться в словах и вам нечего сказать, что подразумевает, что вы оставили меня безмолвным. Вы невероятны !!".

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