Известная певица Тина Кароль, выпустившая несколько дней назад еще один клип из нового альбома, показала свое новое и серьезное увлечение дома.

Еще Тина сказала перед днем рождения, что желает простоять столько минут на гвоздях, сколько ей лет. Причем она уже практикуется в этом и пока что может показать только начальные успехи.

На чем-то одном Кароль также не фокусируется, поскольку она также любит и активно заниматься спортом, ездой на велосипеде, прыгает на скакалке больше получаса и экспериментирует на занятиях.

Как можно заметить, каждый раз после занятия Кароль позирует в разных костюмах. Для тренировок певица выбирает топик и лосиных в одних цветах и без принтов. В этот раз в черном костюме Кароль уверенно прогнулась ,выполняя один из элементов йоги.

Тина Кароль в этом году также рассказала, что готова пойти дальше и теперь будет экспериментировать, не держаться за один образ и менять что-то в своем стиле. Артистка уже выпусти целый ряд клипов, в которых максимально отступила от классического образа скромницы.

Напомним, Кароль в узком кожаном костюме показала новую себя: эффектные кадры.

Как сообщала Politeka, Девочка-копия Тины Кароль покорила синхронным танцем с певицей: "Боже, такая милая".

Также Politeka писала, что Кароль в колготках и соблазнительном боди показала, что не зря увлекается йогой: гибкость впечатляет.