Известная блогерша и жена главного героя девятого сезона проекта "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова решила публично продемонстрировать свои формы во время примерки новой одежды.
Ради популярности Квиткова рекламирует самые разные товары и постоянно выставляет рекламные ролики в Инстаграм. В этот раз для этого Квиткова даже одевалась на камеру, чтобы показать очередные вещи.
Обычно сейчас Квиткова избегает обтягивающих костюмов, ведь скрывает лишний вес под мешковатой и безформной одеждой, лишь бы не было видно чего-то лишнего. Однако ради привлечения внимания в этот раз она решила одеваться на камеру.
Квиткова в телесном белье без смущения продемонстрировала фигуру и показала, как надевает специальный термокомплект черного цвета. Причем комментировать она ничего не стала, просто похвасталась обновками.
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Ранее жена Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Квиткова показывает, как проходит фотосессия.
Жена "Холостяка" лежит на полу в шикарном открытом наряде, в котором отлично видны её пышные формы. Квиткова призналась, что всё же видит плюсы в своих лишних 10 килограммах, ведь набрала за беременность тридцать.
"Есть, конечно, большой плюс в гв и + 10 лишних кг", — рассказала Даша Квиткова.
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