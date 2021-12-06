63-летняя эпатажная певица Мадонна в новом смелом образе порассуждала о дружбе, вспомнив известного художника - на фото она показала себя и умершего друга.

Мадонна не стала изменять себе с возрастом, поэтому ее образы остались такими же смелыми, как и много лет назад, передает Politeka.net. Звезда неоднократно признавалась, что не любит жить по правилам.

В новом посте артистка позировала в халате с принтом, который создал ее друг, из-под него торчало белье из "веревочек". Мадонна устроила фотосессию, появившись с ножом на одном из кадров.

"Вот прекрасная правда/ИСКУССТВО ♥ ️ и дружба ♥ ️Никогда не умирает! Поэтому убедитесь, что вы взращиваете и то, и другое в своей жизни. 🎁 это дар, который нам дается в момент нашего рождения. Способность проявлять и то, и другое ❤️‍🔥", - написала артистка.

"Фотошоп и фильтр на самом деле не на высоте", "Я хочу дотянуть до 63-х с таким же фоторедактором. 🔥", "Нам нужно отговорить Мадонну от пластических операций! Ей и уже хватит 👊🏻 Женщинам нужно стареть, не используя всего этого 🙏🏻", - написали пользователи Сети.

Примечательно, что кроме себя самой Мадонна также разместила в посте фото художника Кита Харинга, который стал автором принта на халате певицы. Он умер в 1990 году от СПИДа.

Напомним, Мадонна рассказала о большом горе, показав себя до пластики и ботокса

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