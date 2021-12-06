Известная певица, экс-солистка «НеАнгелы» Слава Каминская публично обратилась к своему бывшему мужу Эдгару Каминскому в день рождения их общей дочки.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм она опубликовала фото Лауры и поблагодарила своего экс-мужа.

«Плюшка наша любимая, какая же ты невероятная. Я иногда не верю, что ты — моя дочь, потому что таких, как ты, нужно заслужить, намолить, выплакать. Если ангелы на земле есть, то ты явно одна из них. Наша мудрая не по годам девочка, с Днём рождения! Живи, люби и веселись, и продолжай радовать мир своей добротой и харизмой. Папа, @edgar_kaminskyi я всю жизнь буду тебе благодарна за наших детей», - трогательно подписала фото Каминская.

В комментариях ей оставили много теплых слов. Пост зацепил таких звезд как Леся Никитюк, Дмитрий Дикусар и Анастасия Приходько. Поклонники присоединились к поздравлениям.

«Мать, поздравляю! Здоровья, плюшечке и всего хорошего и радостного в этой жизни!», «Дочь невероятная - факт! Счастья и крепкого здоровья!», «С Днём Рождения Лауру, пусть бесконечно радует маму и папу», «С днём рождения, принцессу», - пишут пользователи сети.

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