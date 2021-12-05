Відома співачка Слава Камінська здивувала новим образом з окулярами і зробила несподіване зізнання після скандалів зі Сміюхою.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська, яка після розпаду групи "НеАнгели" активно почала сольну кар'єру, поділилася в мережі новим відео. У ролику артистка показала фрагмент нового інтерв'ю, в якому зробила іронічну заяву.

Як відомо, нещодавно колега Слави по групі Вікторія Смеюха звинуватила її в абьюзі і булінгу. Своєю чергою співачка спростовує звинувачення і зазначає, що просто не мовчить, а говорить в обличчя всі свої претензії.

І в новому своєму інтерв'ю Камінська іронічно заявила про свої схильності до насильства. "Я абьюзер країни, розумієш. Я вже просто настільки звиклася з цією роллю. А що ви сидите, дивіться? Давно вас не били?",- каже Слава в ролику.

Варто відзначити, що в цьому відео співачка з'явилася в досить незвичайному і навіть скромному образі. На ній світлі штани і теплий Блакитний светр, волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж і ділові окуляри.

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