Співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", прийшла на ефір до Маші Виноградової, в якому розповіла про аб'юзерство.
Як пише Politeka.net, Слава Камінська є популярною вітчизняною артисткою. Зірка була в групі "НеАнгели" 15 років разом з Вікторією Смеюхой. Нещодавно колишні напарниці посварилися. Спочатку Слава пожартувала над Вікою, опублікувавши відео з назвою"скрізь є свої НеАнгели". Після цього Віка розрізала торт з обличчям слави, після чого Камінська розкритикувала вчинок Смеюхи. І в підсумку Віка вирішила почати давати інтерв'ю, розповідаючи про булінг і абьюзе в групі.
І ось, Слава вирішила дати чергове інтерв'ю, в якому торкнулася даного скандалу. Шматочок розмови Камінська опублікувала в сторіс Instagram.
"Я абьюзер країни. Розумієш? Я вже просто звиклася з цією роллю... А що ви сидите дивіться? (звернулася до людей за кадром Слава, - прим. ред.). Давно вас не били?",- сказала зірка.
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