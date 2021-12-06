Артист признался, что его это не волнует

Известный актер Артур Логай рассказал об ощущениях после победы на шоу "Танці з зірками", и поделился, кто решил его не поздравлять с таким важным событием.

Артур Логай завоевал победу на шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Анной Карелиной, передает Politeka.net. Сейчас танцевальная пара радуется такому важному событию, и делится впечатлениями в интервью.

В частности, артист в интервью Кате Осадчей рассказал, что праздновал победу в кафе до утра. Телеведущая напомнила, что на финал программы пришли все бывшие участники сезона, но не все радовались такому важному событию для актера.

Артур Логай вспомнил, что его не поздравил танцор Алексей Суровцев.

"Его дело, спасибо, что не подошел. Это вообще не волнует, лучше искренне не подойти, чем неискренне подойти и поздравить, поэтому спасибо за искренность, Леша", - произнес актер.

Отметим, победа Артура Логая на шоу некоторым зрителям показалась несправедливой, и даже бывший участник проекта Алексей Суровцев примкнул к лагерю возмущенных.

"Мое личное мнение, что не мог победить человек с косолапыми ногами и кривоватыми руками, но… это если этот человек не танцует с Анной Карелиной", - написал он в Инстаграм.

Ранее сообщалось, Артур Логай рассказал, что чувствует после победы на "Танцях з зірками"

Также, партнерша Логая в "Танцях з зірками" показала, что творилось в закулисье финала

Politeka рассказывала, Логай, Никитюк, Дорофеева и другие пришли в восторг от похудевшей Осадчей