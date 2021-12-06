Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), появилась в компании молодого артиста, вызвав интересную реакцию в Сети.
Популярная артистка много снимается и занимается творчеством, пишет Politeka.net. Не так давно звезда выпустила песню "Sorry 2" с красавцем-блондином, участником "Співають всі" и тиктокером Васей Демчуком. Такой дуэт начал порождать слухи о романе звезды, хотя всем известно, что она давно замужем за Потапом.
В этот раз Настя Каменских разметила новые фото с Демчуком. Оказывается, артисты создали худи для своих преданных поклонников.
На одном из фото артистка будто строит глазки молодому певцу.
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За шесть часов публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.
"Опять рулите и пьете красное вино", "Классная песня ❤️❤️❤️❤️ Классные худые 🔥🔥🔥я хочу❤️", "🔥❤️❤️🔥🔥бомбезная песня", "Шо за взгляд?", "Вот это да!", "Настя вы очень красивая и умная ❤️", "Показалось...", "Какая же у Насти Наигранная улыбка , только щас начала замечать 😮", "Я думаю скоро Потап без жен останется", - написали пользователи Сети.
Отметим, Настя Каменских активно ведет свои Инстаграм, на котором у нее насчитывается 5,4 миллиона пользователей Сети.
Напомним, Каменских после распада дуэта нашла неожиданную "замену" Потапу
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