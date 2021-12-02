Звездные детективы шоу «Маска» певица Настя Каменских, выступающая как NK, а также ее коллеги Оля Полякова и Олег Винник удивили своим поведением во время шестого выпуска проекта.
Так, Настя Каменских, похоже заставила Олю Полякову ревновать себя к Олегу Винннику, пишет Politeka.net.
Во время представления звездных детективов Настя Каменских назвала себя черной малиной. В этом выпуске она была в эффектном фиолетовом платье с открытыми плечами.
При этом Олег Винник стал петь Насте песню Пьеро в своей интерпретации.
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«Пропала малина, невеста моя», – спел артист, и поцеловал руку Насти.
Оля Полякова после такого проявления чувств не смолчала.
«Олежка, она для тебя слишком молода. Посмотри немного дальше по столу», – сказала выпалила «Королева ночи», намекая на себя.
Однако Олег Винник ответил, что у любви возраста нет.
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