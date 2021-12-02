Вот это страсти

Звездные детективы шоу «Маска» певица Настя Каменских, выступающая как NK, а также ее коллеги Оля Полякова и Олег Винник удивили своим поведением во время шестого выпуска проекта.

Так, Настя Каменских, похоже заставила Олю Полякову ревновать себя к Олегу Винннику, пишет Politeka.net.

Во время представления звездных детективов Настя Каменских назвала себя черной малиной. В этом выпуске она была в эффектном фиолетовом платье с открытыми плечами.

При этом Олег Винник стал петь Насте песню Пьеро в своей интерпретации.

«Пропала малина, невеста моя», – спел артист, и поцеловал руку Насти.

Оля Полякова после такого проявления чувств не смолчала.

«Олежка, она для тебя слишком молода. Посмотри немного дальше по столу», – сказала выпалила «Королева ночи», намекая на себя.

Однако Олег Винник ответил, что у любви возраста нет.

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