Известная украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер, которая недавно объявила о помолвке со скандальным блогером Александров Волошеным, всячески пытается привлечь внимание к себе.

Ради популярности в Инстаграм Тринчер и Волошин выставляют всю свою жизнь напоказ, устраивают ссоры, делают вид, будто разошлись и рассказывают личное о семейных проблемах. Причем после того, как Анна объявила о помолвке, она всячески напоминает, что ее сеьмя против раннего брака.

Так, помпезная помолвка влюбленных была омрачена скандалами певицы с ее мамой и бабушкой, которые выступили против свадьбы. Но это не мешает паре и дальше говорить о себе и делать разные заявления.

В этот раз Тринчер показала в очередной раз в шутливой форме, что возмущена поведением будущего мужа, который постоянно мусорит:

«Хотела бы я сказать доброе утро, но… Мистер Волошин, можно выкидывать линзы в мусор?».

20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер, сыгравшая в сериале "Школа" и комедии "Скажене весілля", часто экспериментирует со своей внешностью. Так, в своем Instagram она рассказала, что решилась снова увеличить губы.

"Привет всем губошлепикам. Вопрос дня: что у меня с губами?", - написала Тринчер.

Она записала несколько сторис, показав саму процедуру, а впоследствии показала и результат.

"Еще немного, в самом деле", - успокоила Трінчер специалист, поскольку, как видим, эта процедура немного болезненна.

Ранее Politeka писала, что Трінчер, которая покрылась волдырями, заподозрила у себя тяжелую болезнь: "Не знаю, к кому обращаться".

Напомним, что Анна Трінчер и Волошин показали квартиру, за которую платят $2 тысячи в месяц: "Зачем понтоваться".

A еще Politeka сообщала, что Анна Тринчер и Jerry Heil позарились на хит Ирины Билык: стала известна реакция певицы.