В седьмом выпуске нового сезона шоу "Маска" показали, кто же скрывался в костюме Поросенка, оказывается, у артиста есть что-то общее с певицей Настей Каменских.
Шоу "Маска" интригует своих зрителей и детективов, которыми стали Оля Полякова, Настя Каменских, Дзидзьо, Олег Винник и Андрей Данилко, передает Politeka.net.
В седьмом выпуске все узнали, кто же скрывался под маской Поросенка - им оказался певец Павел Зибров.
В посте раскрыли подсказки, полеченные во время его выступлений.
В частности, что 22 проделки Поросенка - это отсылка на 22 альбома, примочки из лукового и чесночного сока с перцем — это фирменный рецепт артиста по уходу за усами и волосами, а общего с Киркоровым - оба болгары и так далее.
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Кроме того, артист намекнул, что он Ангел-хранитель одного из детективов - Насти Каменских.
Как оказалось, Павел Зибров имел в виду свою песню, что "Хрещатик" - это его крестный отец, а только Настя Каменских родилась в Киеве, поэтому получилось, что он ее крестный отец. Поросенок же святой потому, что есть святой апостол Павел.
"Ни одной подсказки не угадал. Не угадал кто Поросенок, к сожалению,", "Маска ты топ", "Когда Настя была маленькой и приходила в студию с родителями, Зибров говорил, что она будущая звезда", - написали пользователи Сети.
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A еще Politeka сообщала, что Каменских высмеяли за неловкий вид в костюме с перьями