Популярная украинская певица Оля Полякова внезапно заявила, что хочет покинуть шоу "Маска" - новый выпуск обещает еще больше сюрпризов для зрителей.

Зрители со звездными детективами Олей Поляковой, Настей Каменских, Дзидзьо, Олегом Винником и Андреем Данилко пытаются угадать, кто из звезд прячется под масками, передает Politeka.net.

Новый выпуск обещает много сюрпризов для поклонников проекта. Такой вывод можно сделать, судя по анонсу, размещенному в Инстаграм шоу. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Оля Полякова внезапно заявила, что хочет покинуть шоу.

"Это не шоу! Это какой-то зоопарк!", - выкрикнула звезда, и возмущенно добавила: "Что это такое? Зачем вы здесь сидите? Все, иду из шоу".

"Скандальный выпуск шоу МАСКА 😱

Скандал досрочно снимет маску? Полякова @polyakovamusic покинет шоу?", - написали авторы поста.

За полчаса публикация собрала более 3000 просмотров.

"Аж мурашки по коже 😯", "А почему она покинет шоу?", "Да куда там она уйдет)))", "Мы вас любим🔥😢", "Нет, не надо 🔥🔥🔥🔥", "Не уходите 😢😢😢😢", "Олег упал 😭😭😭😭", "Вот жара будет 🔥🔥🔥🔥🔥🔥. Жду с нетерпением!!!!", "Жду выступления яркой Жирафы 🦒💞", - написали пользователи Сети.

Ранее Politeka писала, что Тину Кароль, Дорофееву и Барских разглядели в загадочном участнике шоу "Маска"

Напомним, что на шоу "Маска" заинтриговали украинцев новогодним сюрпризом

A еще Politeka сообщала, что Полякова впечатлила образами на "Голос країни", украинцы не смогли выбрать лучший