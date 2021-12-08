В сети показали яркие кадры с "тайной женой" и бэк-вокалисткой известного исполнителя Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), волчицы в восторге.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной певице и бэк-вокалистке Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой", опубликовали очаровательные кадры. На снимках красотка весело улыбается и смеется со сцены.

Как видно, на фотографиях Таюне запечатлена на сцене с микрофоном, видимо, во время выступлений. И на всех снимках она улыбается или весело хохочет, заряжая своим оптимизмом всех вокруг.

В подписи к публикации написали: "А теперь не представляю свой жизни без вас и вашей улыбки. В комментариях к публикации пользователи начали обсуждать снимки Таюне: "Наша любимая звездочка", "Тая. Самая. Красивая женщина. Королева красоты", "Будь счастливой всегда, как в сказке", "Моя красотка", "Красотка", "Красавица".

Напомним, "Тайная жена" Винника растопила сердца "волчиц" трогательным жестом: "Даже мне понравилось".

Как сообщала Politeka, "Тайную жену" Олега Винника с короткой стрижкой и в кружевном платье перестали узнавать: фото.

Также Politeka писала, что "Тайная жена" Олега Винника растаяла в руках артиста, впечатлив сеть: "Красивая пара".