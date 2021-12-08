В сети показали яркие кадры с "тайной женой" и бэк-вокалисткой известного исполнителя Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), волчицы в восторге.
Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной певице и бэк-вокалистке Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной женой", опубликовали очаровательные кадры. На снимках красотка весело улыбается и смеется со сцены.
Как видно, на фотографиях Таюне запечатлена на сцене с микрофоном, видимо, во время выступлений. И на всех снимках она улыбается или весело хохочет, заряжая своим оптимизмом всех вокруг.
В подписи к публикации написали: "А теперь не представляю свой жизни без вас и вашей улыбки. В комментариях к публикации пользователи начали обсуждать снимки Таюне: "Наша любимая звездочка", "Тая. Самая. Красивая женщина. Королева красоты", "Будь счастливой всегда, как в сказке", "Моя красотка", "Красотка", "Красавица".
Филипп Киркоров на семейном празднике решился показать "маму Наташу" своих детей: "Как похожи"
Ушла из жизни легендарная актриса-красавица: прославилась благодаря эффектной внешности
Торговый центр охватило пламя после мощного взрыва: появились кадры с места и данные о жертвах
Будет ли локдаун на Новый Год: в МОЗ раскрыли, какими будут праздники и что надо иметь каждому
Жесткие штрафы обрушились на украинцев, с имуществом придется расстаться: "По закону запрещено..."
Напомним, "Тайная жена" Винника растопила сердца "волчиц" трогательным жестом: "Даже мне понравилось".
Как сообщала Politeka, "Тайную жену" Олега Винника с короткой стрижкой и в кружевном платье перестали узнавать: фото.
Также Politeka писала, что "Тайная жена" Олега Винника растаяла в руках артиста, впечатлив сеть: "Красивая пара".