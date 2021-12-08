Известная певица Виктория Смеюха выложила в сеть кадры с популярного шоу, где начала претендовать на место Леси Никитюк.
Как сообщает Politeka.net, известная певица Виктория Смеюха, которая после распада группы "НеАнгелы" начали сольную карьеру и поскандалила с бывшей коллегой Славой Каминской, поделилась в сети забавными кадрами. Оказалось, что Вика стала участницей шоу "Кто сверху?" и там замахнулась на место ведущей Леси Никитюк.
В своих Instagram-сторис Смеюха выложила видеофрагмент, на котором ей доверили прочитать вопрос для мужской команды. Для этого она даже залезла на стол, таким образом подчеркивая всю ответственность, с которой подошла к этому.
"Я прямо чувствую ответственность на себе. А вдруг меня после этого возьмут ведущей", - говорит Вика, залезая на стол. В этот момент за кадром слышно рассерженный голос настоящей ведущей шоу Леся Никитюк. "Отдала вопрос!", - потребовала она, чем вызвала смех в зале. Затем уже Смеюха насмешила всех вокруг, прочитав не то, что нужно.
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