Известная певица Слава Каминская, у которой конфликт с экс-коллегой по коллективу «НеАнгелы» Викторией Смеюхой, наделала шума новым фото в социальной Сети.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" активно начала сольную карьеру, поделилась интересным кадром на своей странице в Инстаграме.

«АбьюзАбьюзАбюзАбюзАбьюз© Coming soon...» - написала она.

Как известно, недавно коллега Славы по группе Виктория Смеюха обвинила ее в абьюзе и буллинге. В свою очередь певица опровергает обвинения и отмечает, что просто не молчит, а говорит в лицо все свои претензии.

На пост Славы Каминской активно отреагировали в Сети.

«Взрослые люди, а ведут себя», «Рыжуля, что ты опять задумала?», «Детский сад», «Хороший пиар, девочки», «Нелепо так ...Вика напорола глупостей, казалось, вы умнее, увы», «Может это хайп и после вы перестанете заниматься ерундой снова будете вместе петь и радовать миллоны своих фанатов воспитанных годами, а не вот это все?», - пишут в комментариях.

Напомним, Каминская из «НеАнгелов» очаровала видом в эффектном мини и чулках: "Боже, какая дива".

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" в блестящем платье засияла в новом образе: "Лобода, но лучше".

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" изменила внешность после скандала со Смеюхой: "Мне идет?".