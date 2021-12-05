Известная певица Слава Каминская удивила новым образом с очками и сделала неожиданное признание после скандалов со Смеюхой.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" активно начала сольную карьеру, поделилась в сети новым видео. В ролике артистка показала фрагмент нового интервью, в котором сделала ироничное заявление.

Как известно, недавно коллега Славы по группе Виктория Смеюха обвинила ее в абьюзе и буллинге. В свою очередь певица опровергает обвинения и отмечает, что просто не молчит, а говорит в лицо все свои претензии.

И в новом своем интервью Каминская иронично заявила о своих склонностях к насилию. "Я абьюзер страны, понимаешь. Я уже просто настолько свыклась с этой ролью. А что вы сидите, смотрите? Давно вас не били?", - говорит Слава в ролике.

Стоит отметить, что в этом видео певица появилась в весьма необычном и даже скромном образе. На ней светлые брюки и теплый голубой свитер, волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и деловые очки.

Напомним, Каминская из «НеАнгелов» очаровала видом в эффектном мини и чулках: "Боже, какая дива".

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" в блестящем платье засияла в новом образе: "Лобода, но лучше".

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" изменила внешность после скандала со Смеюхой: "Мне идет?".