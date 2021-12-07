Настя Каменских сняла трендовое видео для ТикТок со своей харизматичной мамой и известной крестной, поделившись результатом со своими поклонниками.

Как пишет Politeka.net, звезда порадовала фанатов необычным видео, которое продублировала еще и в своем Инстаграм.

Каменских решила показать, какие особенные отношения связывают ее с мамой. Ранее певица уже знакомила фанатов с этой эффектной дамой по имени Лидия. В новом посте она призналась, что для нее она не только мать, но у лучшая подруга.

«Люблю свою маму за то, что она моя мама. И просто обожаю за то, что она мне еще и лучшая подруга - и в клуб со мной поедет, и тикток запишет, и развлеселит своими шутками или историями из жизни. Лидочка, спасибо, что ты у меня такая кайфовая», - искренне написала Каменских.

Она также поделилась видео, на котором танцует с мамой и крестной. Стоит отметить, что крестная Насти – звезда 90-х Алла Кудлай. Они с мамой певицы вовсю демонстрируют свою харизму в танце.

Поклонники Каменских не смогли пройти мимо.

«Мама очень красивая», «сладкие такие мамули», «Красоточка. Обожаем вас», «Мамочка супер и крестная не промах», «Что это за танец?», «Какая красивая мама», «Кайф какой!! Как тепло и с юмором. Рада за вас», «Мама в теме», - пишут люди.

Напомним, Каменских решила высказаться о своем любимчике на шоу "Маска".

Как сообщала Politeka, Каменских раскритиковали из-за домашнего видео под новую песню Потапа.

Также Politeka писала, что Каменских в разноцветном наряде озадачила внешностью на шоу "Маска".