Продюсер Алексей Потапенко (Потап) показал, как танцует жена Настя Каменских, опубликовав видео в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко и Настя Каменских официально оформили отношения несколько лет назад. До этого пара была частью дуэта "Потап и Настя". Сейчас артисты заняты сольными карьерами. Каменских взяла псевдоним NK, а Потап - ПТП. На новом видео в Инстаграм Алексей показал, как Настя поддержала челлендж мужа на песню ZAVTRA.

На видео Настя была в мини-шортиках и топе. Видно, звезда только занималась фитнесом, ведь сзади лежал коврик для тренировок. Также рядом стояла домашняя любимица Мими. Каменских станцевала под песню ZAVTRA, продолжив челленж.

"Здравствуй опа Новый год", - написал Потап.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Круто", "Одно и тоже", "На себе не показывай", "Настюша вы красота, вчера была на Дизель шоу, не могла глаз отвести от вас. Красное вино".

Напомним, Каменских в разноцветном наряде озадачила внешностью на шоу "Маска"

А еще Politeka сообщала, что Каменских в роскошном платье впечатлила преображением из леди в веселую девушку

Также Politeka писала, что Каменских дала Андрею Данилко понять, возможно ли возвращение дуэта с Потапом



