Продюсер Алексей Потапенко (Потап) показал, как танцует жена Настя Каменских, опубликовав видео в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко и Настя Каменских официально оформили отношения несколько лет назад. До этого пара была частью дуэта "Потап и Настя". Сейчас артисты заняты сольными карьерами. Каменских взяла псевдоним NK, а Потап - ПТП. На новом видео в Инстаграм Алексей показал, как Настя поддержала челлендж мужа на песню ZAVTRA.
На видео Настя была в мини-шортиках и топе. Видно, звезда только занималась фитнесом, ведь сзади лежал коврик для тренировок. Также рядом стояла домашняя любимица Мими. Каменских станцевала под песню ZAVTRA, продолжив челленж.
"Здравствуй опа Новый год", - написал Потап.
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Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Круто", "Одно и тоже", "На себе не показывай", "Настюша вы красота, вчера была на Дизель шоу, не могла глаз отвести от вас. Красное вино".
Напомним, Каменских в разноцветном наряде озадачила внешностью на шоу "Маска"
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