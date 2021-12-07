Юморист Андрей Рыбак, участник "Холостячки" с Ксенией Мишиной, который начал дружить с победителем проекта Александром Эллертом, показал, как нужно отвечать на звонок девушки, насмешив украинцев в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным отечественным юмористом. Звезда учавствовал в шоу "Холостячка", но не смог победить в проекте. После шоу Андрей вернулся к своей бывшей девушке. Также Рыбак дружит с победителем проекта Александром Эллертом. На новом сторис в Инстаграм артист показал, как нужно отвечать на звонок девушки.
"Как, по мнению моей девушки, я должен отвечать на ее звонки", - написано было под видео.
На видео Андрей был с большим экраном в руках, но когда зазвонил телефон, сразу бросил вещь и ответил на звонок.
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"Нужно быть всегда на связи. У вас так же?", - написал Рыбак под видео.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Медленно выкинул, сразу видно не женат)", "Трубку подними!", "А потом еще накричит, чего телевизор разбился", "Еще нужно было добавить: "А чего запыхался?!!! Ты что там с бабой?!!!", "Где-то я это уже видела...".
Напомним, друг Эллерта Рыбак зацепил украинцев реакцией на финал "Холостячки" с Огневич
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