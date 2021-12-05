Радиоведущий и юморист Андрей Рыбак, который был участником первого сезона реалити "Холостячка", отреагировал на выбор певицы Златы Огневич на шоу.

Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак, который в первом сезоне реалити-шоу "Холостячка" боролся за приверженность актрисы Ксении Мишиной, но в конце концов понял, что любит другую девушку, а победу одержал его друг Александр Эллерт, показал свою реакцию на выбор героини второго сезона шоу Златы Огневич.

Как известно, в финале шоу "Холостячка-2" известная певица выбрала Андрея Задворного. Выбор Огневич был неожиданным для поклонников, ведь большинство пророчило победу Дмитрию Шевченко.

В своем Instagram Рыбак показал момент, как Злата отказывается принять предложение руки и сердца от Дмитрия Шевченко, а затем показывает свой шок.

"Краткий пересказ вчерашнего просмотра финала "Холостячки 2"! 🤷🏻‍♂️ А вы за кого болели?",- спросил Андрей Рыбак у поклонников.

В комментариях написали, что победу должен был получить таки Шевченко: "За Диму❤️", "Я не знаю как другие зрители, но с первой серии я никогда не подумала бы, что Злата выберет Андрея😮", " За Диму 😕", " За Диму болела 💔 Но после такого глуповатого и непонятного финала у меня ощущение, что какая-то часть шоу прошла мимо меня... И нас держат за идиотов", " За Диму ❤️ Он - Мужчина. У них была история и чувства. Финал просто 🤬🤬🤬 Это хуже дна. И дело не в Задворном. Дело в том, как Злата себя с Димой вела и что в ее глазах и поцелуях с ним читалось весь проект 😍 Особенно в пустыне. Это трэш, а не финал. Разочарование какого еще не было! СТБ "возможно" подставило Злату. А про саму Злату и ее поведение с Димой я воздержусь, пожалуй. 🤬🤬🤬🤬🤬🤬 ".

Ранее Politeka писала, что друг Эллерта встретился с финалистом "Холостячки" с Огневич после его поражения: "Он на мне отыграется!".

Напомним, что "Холостячка" Огневич ответила украинцам после победы Задворного: "Не буду переходить на оскорбления".

A еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич провальным финалом спровоцировала серьезные споры: "И досвидос".