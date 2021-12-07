Известная певица Виктория Смеюха, которая недавно рассказала о резком поведении коллеги Киминской, порадовала новым образом перед съемками.

Недавно Виктория рассказала о травле со стороны Славы Каминской, которая не только обзывала коллегу, распространяла сплетни, но еще и лезла драться даже будучи в положении. Причем сама Каминская после интервью только посмеялась, пытаясь оправдаться.

Сама Виктория не реагирует на едкие выпады и продвигает сольную карьеру, покончив с участием в «НеАнгелах» спустя 15 лет. На фото Смеюха порадовала ярким видом в прозрачном платье с золотой вышивкой.

«Я соскучилась. Именно это я ощущаю при встрече с близкими людьми и поклонниками🙌🏻 Именно это чувство я хочу испытывать каждый раз, когда захожу в Инстаграм. Именно с этим посылом я зашла в кадр на канале @m1ukraine 🌟» - пишет Вика.

Поклонники ответили:

«Ми тоже. Ждем клип🙌❤️; Платье божественное🔥; Викуличка, самая - самая бузичка и красотуличка😍; Не оставляешь зрителям шансов вслушаться в суть твоих песен! Будут кайфовать от одного только вида!!!! 😍; Жар птица 🤩; Красавица прекрасная🔥 женщина ❤платье огонь:))); очень хорошо!».

Ранее Слава Каминская рассказала, чьей инициативой был распад группы "НеАнгелы", которую продюсировал Юрий Никитин, где она участвовала с Викторией Смеюхой.

"Юра...Прощай. На самом деле я тебе скажу, что 15 лет это очень много для женского коллектива. Во-вторых, мы с Викой так уже друг друга не очень переносили. А человек, который вкладывает деньги в проект, видя всю эту ерунду, понимает, что кто-то из нас может просто развернуться и уйти, и вкладывать в это деньги не нужно", — рассказала Слава Каминская.

Ранее сообщалось, Анна Тринчер задела Каминскую из "НеАнгелов", у которой конфликт со Смеюхой: "Была о тебе лучшего мнения"

Также, жена Остапчука, которая дружит с Каминской, высказалась о ее скандале со Смеюхой: "Как-то странно и попахивает..."

Politeka рассказывала, Каминская из "НеАнгелов" надела платье и наглядно показала, чем обернулся отпуск: "Не может пузо свое втянуть"