Известная украинская актриса, певица и блогер Анна Тринчер высказалась об экссолистке группы "НеАнгелы" Славе Каминской после ее интервью.

Как пишет Politeka.net 20-летняя украинская певица, актриса, блогер Анна Трінчер, которая снималась в сериале "Школа" и комедии "Скажене весілля", в своем Instagram высказалась о певице Славе Каминской, которая 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы", а недавно начала успешную сольную карьеру, после ее интервью Маше Виноградовой.

Так, Каминская бросила фразу, что она "не прост**утка, а просто влюбчива".

Тринчер показала этот фрагмент интервью у себя в сторис и сказала, что думает о Славе Каминской.

"Слава, Слава...Была о тебе лучшего мнения", - сказала певица.

Напомним, что между бывшими солистками группы "НеАнгелы" Викторией Смеюхой и Славой Каминской, которые начали петь сольно, разгорелся конфликт. Как известно, недавно коллега Славы по группе обвинила ее в абьюзе и буллинге. В свою очередь певица опровергает обвинения и отмечает, что просто не молчит, а говорит в лицо все свои претензии.

Ранее Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" неожиданно "набросилась" на человека за кадром: "Давно вас не били?".

Напомним, что Каминская из "НеАнгелов" изменила внешность после скандала со Смеюхой: "мне к лицу?".

A еще Politeka сообщала, что Анна Тринчер после помолвки оказалась в объятиях пожилого певца: "красоту ничем не испортишь".