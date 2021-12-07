Судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась удивительной историей любви с Владимиром Ярославским и показал кадры с ним.

Как сообщает Politeka.net, судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская в своем Instagram поделилась трепетными кадрами и удивительной историей своих отношений с Владимиром Ярославским. Оказалось, что о Вове она знала задолго до "Мастер Шеф", а также недолюбливала его, ведь было за что.

"2014 год. Ресторан "Собака съела голубя" на Бессарабской площади был на грани своего краха. И тут пришел он – небольшой, требовательный и злой. Наш Мессия. Его боялись и возлагали последние надежды. Так в мою жизнь ворвался Ярославский", - начала свою историю Мартыновская. И поведала, как Владимир уволил ее мужа из ресторана без объяснения причины, когда она только родила свою дочь. Именно за это Ольга была обижена на будущего коллегу и возлюбленного.

"Пожалуй, все бы на этом и кончилось, если бы не судьба. Как можно по-другому объяснить то, что мы снова встретились, и встреча изменила наши жизни? На этот раз на "Мастер Шефе". Несколько рабочих дней и разговоров хватило, чтобы понять: мы классная команда. Если Эктор я знала давно, то Вову только открывала для себя. И удивлялась: так бывает?", - поделилась Ольга. Она также добавила, что с Владимиром ей всегда было легко, она почувствовала в нем родную душу.

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