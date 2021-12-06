Известная телеведущая и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала кухонный аксессуар, который может стать замечательным подарком к праздникам.

Как сообщает Politeka.net, известная телезвезда, кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram.

В новой публикации она показала кухонные дощечки из камня.

«Они функциональные — решают вопросы гигиенической обработки продуктов и заменяют гору дощечек, ведь подходят абсолютно для всех продуктов. К тому же не впитывают запахов, не тупят ножи и служат вплоть до 15 лет. Разве не идеальный подарок для мамы, сестры, подруги или же для самих себя?",- отметила Мартыновская.

"Ах, Оля, они очень хороши. Но цена!!! Это пол моей зарплаты", - отреагировали в комментариях.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Мартыновская показала свою дочь-модницу от мужа, с которым развелась: "Ой, красивая, класс".

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