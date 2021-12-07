Известный украинский шеф-повар, ресторатор, победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко рассказал, как эффективно борется с хейтом.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Клопотенко опубликовал эффектное фото, поднеся пламя огня к своему языку, и поделился своими советами.

«Никак не реагировать на хейт. Отправлять в этот мир любовь. По моим наблюдениям, хейтер – это такой вампирчик, который сосет кровь. Ваша отрицательная и очень бурная реакция – это его питательная сила. Он существует только за счет этого. А когда начать ему отвечать, то он напишет «ой, люди добрые, что здесь творится, я просто выражаю свое мнение, а на меня нападают, критика – это нормально». Но хейтер к диалогу не готов, мнение его не является гибким и критику в ответ он не воспринимает», - отметил Клопотенко.

Он также добавил, что не стоит тратить на таких людей свою энергию. Сам Клопотенко отправляет таким людям сердчеки. По мнению ресторатора, это свет, который вампиры не выносят.

Напомним, что Клопотенко признался, как ему удалось исполнить детскую мечту: «Дух перехватывало».

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