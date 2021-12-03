Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, замінила телеведучу Катю Осадчу в новому випуску програми "Світське Життя".

Катя Осадча ведуча програми "Світське Життя" з 2007 року, пише Politeka.net. Нові випуски вирішили "освіжити", запрошуючи в якості репортера різних зірок.

Цього разу Осадчу замінила співачка Слава Камінська. Остання засвітилася з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, актрисою Наталією Денисенко і співачкою Jerry Heil. На одному з фото перший навіть обійняв артистку.

"Зоряна світська репортерка на цьому тижні - співачка @babaslavka 🔥 разом з нею ми відвідали ресторанну премію😉 🧂", - написали автори публікації.

За дві години публікація зібрала близько 3000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі активно обговорили зовнішність Камінської і Клопотенка.

"Клопотенко - Цукерберг #2", " Що за мода ходити в гумових тапках?))) ", "Чому Клопотенко завжди в кроксах? Напевно, економить на взутті🤣 🤣", "канешно красуня канешно вай маладец моя ти розумниця❤️"," красуня Слава🔥 🙌 👏"," Слава чудово виглядає і корсет супер", "Клопотенко як в селі в колесах там так ходять, тому що зручно", - написали коментатори.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" змінила зовнішність після скандалу зі Сміюхою

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