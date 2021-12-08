55-летняя актриса Ольга Сумская показала маму, которая этой осенью отпраздновала 88-е день рождения, в платочке в честь праздника.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является украинской актрисой, которая стала Народной и Заслуженной артисткой Украины. Как известно, Ольга пошла по стопам мамы Анны Сумской, актрисы и заслуженной артистки УССР. На новом фото в Инстаграм Ольга показала маму и себя.

На фото Анна и Ольга были в украинских платочках. Мама и дочь улыбались, позируя для фото.

"Мама и дочь. С днем украинского платка", - написала Ольга.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Украинские красотки - невероятные", "Красавицы", "Ольга Вячеславовна, вы с мамой очень похожи ! С праздником", "Люблю вас, девочки, всем сердцем", "Поздравляю, вы так хороши, мама и дочка, желаю вам здоровья", "Очень хорошо! Я тоже очень люблю эти украинские платки", “Красавицы, очень символично”.

Напомним, 55-летняя Ольга Сумская обнародовала редкие кадры с дочерью, которая живет не в Украине

А еще Politeka писала, что 55-летняя Ольга Сумская показала лицо крупным планом, поразив украинцев внешностью

Также Politeka сообщала, что Ольга Сумская в стильном костюме расцвела рядом с Борисюком, поразив моложавым видом



