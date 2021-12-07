Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская впечатлила ярким образом, засветившись в гримерке рядом со своим мужем, актером и певцом Виталием Борисюком.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 55-летняя актриса опубликовала фото, на котором позировала в невероятно стильном брючном костюме сиреневого оттенка. Она выглядела очень молодо, а на ее лице красовалась улыбка. Стоит отметить, что на фото Сумская была сильно похожа на свою старшую дочку Антонину Паперную.

Как известно, Сумская и Борисюк вместе уже 25 лет. Их пара считается одной из самых образцовых в украинском шоу-бизнесе, хоть и не все в их совместной жизни было гладко. Как признавалась актриса в одном из интервью, в их жизни случались измены, как с ее стороны, так и со стороны ее мужа. Впрочем, пара смогла забыть обиды и сделать выводы из этой ситуации. Сумская также добавила, что никогда не хотела уйти из семьи ради другого мужчины.

Напомним, что Сумская засмотрелась на австралийских пожарных: "Ох и Оля!".

Также Politeka сообщала, что Сумская с покрытой головой перевоплотилась в Княгиню Ольгу: фото.

А еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская похвасталась зимним отдыхом с семьей: "Свято наближається!".