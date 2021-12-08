Популярный украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) появится в знаменитом образе вместе со своей главной спутницей жизни на новогодней вечеринке.

Знаменитый артист уже давно влюбил в себя публику, пишет Politeka.net. Андрей Данилко работал на износ, и даже решил сделать перерыв в карьере, но сейчас артист выступает уже более активно и стал выпускать хиты.

В Инстаграм певец сообщил, что встретит новый год со своей главной спутницей жизни - "мамой" в исполнении Инны Белоконь. Известный дуэт выступит в Дубаи, в отеле Raffles The Palm.

Выступление знаменитости запланировано на 00:20 - 01:30 1 января. Примечательно, что стоимость билета на оставшееся место за столик варьируется от 2000 до 3000 евро.

Пост быстро собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Мечта❤️❤️❤️", - написала Леся Никитюк.

"Вот где будет настоящая отрывная атмосфера праздника!!!!🔥😍", "Весело, наверное, будет", "ВЕРОЧКАААА 😍😍😍😍😍😍 ТВОИ КОНЦЕРТЫ СУПЕР", "Вот это будет супер-мега-гипер-ультра крутая вечеринка🔥🤩🥳", "Мечта должна сбываться!!!☺🙆", "Вот я бы забронировала, так забронировала столик!!! Да только 'если бы" мешает! 😂 Всем хорошего Нового года!", - написали пользователи Сети.

Напомним, что продюсер Верки Сердючки рассказал о состоянии Данилко после пережитой трагедии

Как сообщала Politeka, Данилко в объятиях Вайкуле взбудоражил Пугачеву, Ротару и других звезд