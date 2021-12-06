Известный украинский певец и детектив на шоу "Маска" Андрей Данилко поделился фотографией с лучшей подругой российской певицы Аллы Пугачевой – Лаймой Вайкуле.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 48-летний известный украинский певец и композитор Андрей Данилко, выступавший под псевдонимом Верка Сердючка, поделился фотографией с 67-летней латышской исполнительницей и актрисой Лаймой Вайкуле, которая является близкой подругой русской Примадонны Аллы Пугачевой.

"❤️🏼️Съемки "Дизель Шоу", Дворец "Украина", - написал Данилко на странице.

На фотографию отреагировала телеведущая Леся Никитюк и сделала певцу комплимент.

"Красивый такой)❤️", - написала Никитюк.

В комментариях поклонники отметили, что на фото с Вайкуле Данилко выглядит молодым и похудевшим.

"Постройнел, похорошел ❤️ Лайма, как всегда, просто отвал бошки как прекрасна 🔥🔥🔥 ","Обожаю Андрея", "Такой молодой 🔥 ", "Класс! 🔥 Как же красиво выглядит Андрей. 🤩 Удачи!", "Ой, Данилко!!! Ой, красава 😍 😍 ", "Две легенды! Сквозь время остаются неповторимыми, многогранными и любимыми артистами миллионов! ❤️👏🙂 ", "Помолодел и похудел и улыбка! так держать! 🔥❤️ ", "Андрей, откройте секрет: годы идут вперед, а вы все молодеете да молодеете)", " 🔥🔥🔥🔥 Андрюша лучший!!!!", "Красавец мужчина ❤️❤️❤️ И такой застенчивый 😂😂😂", - написали в сети.

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