Известный телеведущий "Україна має талант" и "Холостячка" Григорий Решетник удивил появлением в компании фаворита шоу со Златой Огневич, подкрепив фото интригующей подписью.

Шоу "Холостячка-2" закончилось на прошлой неделе, и финал просто произвел фурор, сообщает Politeka.net. Победителем проекта оказался бизнесмен Андрей Задворный, к которому, судя по показанным кадрам, певица Злата Огневич почти не проявляла жгучий интерес.

Сейчас в Сети ходят слухи, что артистка рассталась с бизнесменом после завершения шоу, и уже строит отношения с Максимом Тарапатой. Последний стал фаворитом большинства зрительниц программы.

Ведущий шоу Григорий Решетник опубликовал фото, где держит Максима Тарапату за плечо, подкрепив снимок интригующей подписью.

"Это жизнь… и она – непредсказуемая…🤞", - " высказался" Григорий Решетник.

За четыре часа публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев:

"Макс оооочень завидный жених. Красавец и умничка!!!", "Та не вешайте лапшу нам на уши уже, хватит 😂", "Макс снова со Златой", "Макс для Златы лучший!😁😁😁🌺", "Как они похожи - Макс и Злата 😍😍😍", "Будем надеяться на чудо 😍🔥❤️", "Ну будем надеяться, что хотя бы Димон не из вашего шоу-бизнеса! А то вообще..., будет печалька... Ну а теперь давайте жгите! Мы в ожидании "чуда"".

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