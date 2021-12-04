Для экс-фаворита "Холостячки" Златы Огневич Дмитрия Шевченко стал настоящим ударом ее решающий выбор - певица отдала сердце другому.
Многие фанаты шоу видели вместе пару Огневич и Шевченко, однако "Холостячка" распорядилась своей судьбой иначе. 35-летняя артистка сказала "да" Андрею Задворному, и простилась с Дмитрием Шевченко, передает Politeka.net.
"Прости, я не могу принять твое предложение", - сказала Злата ему в Тунисе, где проходили самые последние свидания и церемония роз.
"Просто пустота внутри. Даже хочется поплакать... Внутри ничего нет пока. Хочется побыть одному и смотреть куда-то на море", - заявил поверженный Шевченко.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Экс-фаворит Мишиной Тригубенко похвастался своей беленькой "малышкой", "Холостяк" Заливако оценил: "Класс!"
Горе обрушилось на семью Ургант, медики боролись до последнего: "Царствие небесное"
Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками", сделала неожиданное признание: «Для меня это был...»
Обескураживающие кадры с 19-летней Кароль всплыли в Сети: "Волшебное яичко"
Ведущий "Холостячки 2" Григория Решетник решил поддержать участника, обратившись к нему со своей аккаунта в Инстаграм.
"Димончик, ты Крутой 🤘 Держись 🥺", - написал Решетник, выставив их совместное фото с финала.
Украинцы бурно обсуждают итоги шоу "Холостячка 2". Многие расстроились так же сильно, как и экс-фаворит Огневич Дмитрий Шевченко.
"Дима так расстроился, что дар речи пропал. Остались одни эмоции. Я с ним тоже расстроилась😢"
"Злата более эмоционально с трепетом сказала Диме НЕТ, чем Андрею Да"
"Это шоу) Злата сейчас с Тарапатой 😉"
"Трудно понять, каким местом она выбирала? Такой парень встретился"
"Блин жалко его😢прям капец! Хотя знал, куда шел, шо его жалеть 😂😂😂мужик молодец !🔥"
Ранее Politeka писала, что Злата Огневич сделала решающий выбор, кто победил в "Холостячке 2": "Променять Диму, на это..."
Напомним, что Решетник, не дожидаясь финала "Холостячки", показал Злату Огневич в белом: "Уже прямо как невеста"
A еще Politeka сообщала, что Огневич раскритиковали из-за поведения в финале «Холостячки»: «Мишина себя вела скромнее»