Для экс-фаворита "Холостячки" Златы Огневич Дмитрия Шевченко стал настоящим ударом ее решающий выбор - певица отдала сердце другому.

Многие фанаты шоу видели вместе пару Огневич и Шевченко, однако "Холостячка" распорядилась своей судьбой иначе. 35-летняя артистка сказала "да" Андрею Задворному, и простилась с Дмитрием Шевченко, передает Politeka.net.

"Прости, я не могу принять твое предложение", - сказала Злата ему в Тунисе, где проходили самые последние свидания и церемония роз.

"Просто пустота внутри. Даже хочется поплакать... Внутри ничего нет пока. Хочется побыть одному и смотреть куда-то на море", - заявил поверженный Шевченко.

Ведущий "Холостячки 2" Григория Решетник решил поддержать участника, обратившись к нему со своей аккаунта в Инстаграм.

"Димончик, ты Крутой 🤘 Держись 🥺", - написал Решетник, выставив их совместное фото с финала.

Украинцы бурно обсуждают итоги шоу "Холостячка 2". Многие расстроились так же сильно, как и экс-фаворит Огневич Дмитрий Шевченко.

"Дима так расстроился, что дар речи пропал. Остались одни эмоции. Я с ним тоже расстроилась😢"

"Злата более эмоционально с трепетом сказала Диме НЕТ, чем Андрею Да"

"Это шоу) Злата сейчас с Тарапатой 😉"

"Трудно понять, каким местом она выбирала? Такой парень встретился"

"Блин жалко его😢прям капец! Хотя знал, куда шел, шо его жалеть 😂😂😂мужик молодец !🔥"

Ранее Politeka писала, что Злата Огневич сделала решающий выбор, кто победил в "Холостячке 2": "Променять Диму, на это..."

Напомним, что Решетник, не дожидаясь финала "Холостячки", показал Злату Огневич в белом: "Уже прямо как невеста"

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