Уже несколько дней все обсуждают финал шоу "Холостячка-2", в котором Злата Огневич приняла предложение от бизнесмена Андрей Задворного - зрителям решили рассказать, как сложилась их судьба после проекта.
Злата Огневич пришла на проект с целью найти настоящую любовь, передает Politeka.net. Несколько месяцев за звездой ухаживали мужчины, и в итоге свой выбор звезда остановила на бизнесмене Андрее Задворном.
Пользователи Сети посчитали себя обманутыми, ведь все говорило о том, что артистка выберет Дмитрия Шевченко.
В новом выпуске пост-шоу в пятницу решили показать, что произошло с парой после завершения съемок "Холостячки". (Чтобы посмотреть анонс, досролльте до конца страницы)
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Похудевшая на 20 кг Зарицкая из KAZKA в купальнике подразнила Никитюк и Дикусара: "Даже не узнать..."
Раздраженная Оля Полякова объявила об уходе из шоу "Маска": "Все"
Конфликт Репяховой с экс-женой Павлика вышел на новый уровень: «С ней будет разговаривать адвокат»
Беременная жена звезды "Голосу країни" Сасанчина выдала правду об их браке: "Даже представить себе не могли..."
Видео получилось скандальным и интригующим, ведь Андрей Задворный даже сбежал со съемок.
"Андрей, вернись", - кричал вслед ведущий Григорий Решетник.
Пользователи Сети стали возмущаться:
"Хуже уже некуда, дно...А не программа", "Я знала , что не будут вместе, оно и так понятно было…", "очень интересно, Андрей сидит на диване в вишневом пиджаке, а зал покидает в синем", "Я также обратила внимание, что делают нарезку видео!!! А самое главное лживую, потому что нужно поднимать рейтинг ((((", " Стб надоели со своими нарезками ! Это не интрига , а черт знает что! Может пора менять тактику Шоу ? Из года в год одно и тоже!".
Напомним, Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки"
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич провальным финалом спровоцировала серьезные споры
Также Politeka сообщала, что Злата Огневич призналась, чем "грешит" по ночам