Уже несколько дней все обсуждают финал шоу "Холостячка-2", в котором Злата Огневич приняла предложение от бизнесмена Андрей Задворного - зрителям решили рассказать, как сложилась их судьба после проекта.

Злата Огневич пришла на проект с целью найти настоящую любовь, передает Politeka.net. Несколько месяцев за звездой ухаживали мужчины, и в итоге свой выбор звезда остановила на бизнесмене Андрее Задворном.

Пользователи Сети посчитали себя обманутыми, ведь все говорило о том, что артистка выберет Дмитрия Шевченко.

В новом выпуске пост-шоу в пятницу решили показать, что произошло с парой после завершения съемок "Холостячки". (Чтобы посмотреть анонс, досролльте до конца страницы)

Видео получилось скандальным и интригующим, ведь Андрей Задворный даже сбежал со съемок.

"Андрей, вернись", - кричал вслед ведущий Григорий Решетник.

Пользователи Сети стали возмущаться:

"Хуже уже некуда, дно...А не программа", "Я знала , что не будут вместе, оно и так понятно было…", "очень интересно, Андрей сидит на диване в вишневом пиджаке, а зал покидает в синем", "Я также обратила внимание, что делают нарезку видео!!! А самое главное лживую, потому что нужно поднимать рейтинг ((((", " Стб надоели со своими нарезками ! Это не интрига , а черт знает что! Может пора менять тактику Шоу ? Из года в год одно и тоже!".

Напомним, Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки"

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Огневич провальным финалом спровоцировала серьезные споры

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич призналась, чем "грешит" по ночам