Артистка рассказала, какой по счету у нее муж

Известная певица Алла Пугачева прокомментировала о том, какой у нее муж Максим Галкин на одной из программ, артист насмешил зал метким высказыванием.

Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в 2001 году, пишет Politeka.net. На тот момент примадонна готовилась к разводу с Филиппом Киркоровым.

Сначала оба артиста просто общались, а потом закрутили роман. По воспоминанию композитора Любаши, певцы влюбились друг в друга во время записи хита "Будь или не будь". А после съемки клипа на эту песню все заговорили об их романе.

До 2008 года Пугачева и Галкин не давали официальных комментариев по поводу личной жизни, только после официального развода певицы с Киркоровым, пара рассказала о своей любви публике, и в 2011-ом она поженилась.

В Сети опубликовали видео, где у Аллы Пугачевой интересуются, сколько мужей у нее было. Как оказалось, мужчин не сосчитать по пальцам.

"Сейчас легче сосчитать - последний!", - произнесла примадонна, показывая на Галкина.

Шоумен решил не молчать и выдал: "Дай Бог!", в результате весь зал рассмеялся, вместе с Аллой Пугачевой.

"Не каждый мужчина может понять сильную женщину,Максим супер понял и принял красавчик 🔥", " Да есть чем гордиться! И что много, и последним тем более! Замуж нужно выходить столько раз сколько берут", - прокомментировали пользователи Сети.

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