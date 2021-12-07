Дети популярной певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина умилили сеть яркими праздничными образами – Лиза примеряла белую шубку, а Гарри позировал в темном наряде.

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звездных детей в Инстаграм появилось их архивное фото, на котором они предстали в зимних образах. Лиза и Гарри выглядели как сказочные персонажи, на что сразу же обратили внимание поклонники.

«Новый год не за горами», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях деткам оставили массу теплых слов.

«Какое счастье, они у Вас есть, дети копия», «Кай и Герда!», «Какие же вы классные и воспитанные», «Лиза красотка», «Какие же вы милые и классные ребятки. Мы любим вас!», «Как Герда и Кай из сказки о Снежной королеве», - пишут пользователи сети.

Как известно, детей Галкину и Пугачевой родила суррогатная мать. Сегодня им исполнилось по 8 лет. В соцсетях они невероятно популярны благодаря своим талантам.

Напомним, что Лиза Галкина растрогала Пугачеву своим талантом: "как нежно".

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